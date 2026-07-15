Drei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall auf der B19

WÜRZBURG – Am Montagnachmittag kam es auf der B19 zu einem Auffahrunfall. Drei Personen wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Montag gegen 16:10 Uhr kam es auf der B19 in Fahrtrichtung Schweinfurt aufgrund eines abgesicherten Pannenfahrzeugs auf einem Beschleunigungsstreifen zu Verkehrsbehinderungen und Staubildung.

Kurz vor der Ausfahrt Estenfeld/Rimpar bremste eine 57-jährige Deutsche mit ihrem Audi verkehrsbedingt bis zur Schrittgeschwindigkeit ab. Ein nachfolgender 23-jähriger Deutscher fuhr mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache mit großer Wucht auf den Audi auf.

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Der Audi kam im Graben zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Der 23-jährige Unfallverursacher, die 57-jährige Audi-Fahrerin sowie ihr 21-jähriger Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.