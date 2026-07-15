Drei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall auf der B19
WÜRZBURG – Am Montagnachmittag kam es auf der B19 zu einem Auffahrunfall. Drei Personen wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Am Montag gegen 16:10 Uhr kam es auf der B19 in Fahrtrichtung Schweinfurt aufgrund eines abgesicherten Pannenfahrzeugs auf einem Beschleunigungsstreifen zu Verkehrsbehinderungen und Staubildung.
Kurz vor der Ausfahrt Estenfeld/Rimpar bremste eine 57-jährige Deutsche mit ihrem Audi verkehrsbedingt bis zur Schrittgeschwindigkeit ab. Ein nachfolgender 23-jähriger Deutscher fuhr mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache mit großer Wucht auf den Audi auf.
Der Audi kam im Graben zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Der 23-jährige Unfallverursacher, die 57-jährige Audi-Fahrerin sowie ihr 21-jähriger Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.
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