Drei Leichtverletzte und 50.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Staatsstraße 2278
KÖNIGSBERG IN BAYERN, LKR. HASSBERGE – Auf der Staatsstraße 2278 ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger Autofahrer gegen 07:40 Uhr von Richtung Altershausen unterwegs, als er bei regennasser Fahrbahn und offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Audi A6 verlor. In der Folge geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen.
Bei dem Unfall wurden sowohl die beiden Fahrer als auch ein elfjähriger Mitfahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Neben Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Strecke zeitweise vollständig gesperrt.
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