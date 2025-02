Drei Männer erleiden Stichverletzungen in Ochsenfurt

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstagabend kam es in der Bärentalsiedlung zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der drei Männer Stichverletzungen erlitten haben. Ein 45-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde am Freitag ein 32-jähriger Tatverdächtiger dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, und der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Tätliche Auseinandersetzung – Mann leicht verletzt

Gegen 22:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Meldung über eine Auseinandersetzung in der Bärentalsiedlung ein. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung fuhren mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeidienststellen zur Einsatzörtlichkeit. Beim Eintreffen der Polizei wurde ein 22-jähriger Mann bereits vom Rettungsdienst versorgt. Er erlitt leichte Verletzungen und konnte nach einer medizinischen Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Weitere Beteiligte – Ein Mann leicht, ein Mann schwer verletzt

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei weitere Personen in die Auseinandersetzung verwickelt waren. Ein 32-jähriger Mann und ein 45-jähriger Mann mussten ebenfalls medizinisch behandelt werden. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen, jedoch besteht nach aktuellem Stand keine Lebensgefahr. Er befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Tatverdächtiger festgenommen – Haftbefehl erlassen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten die drei Männer aus noch ungeklärten Gründen vor einem Anwesen in der Bärentalsiedlung in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 32-jährige Tatverdächtige ein Messer gegen die anderen beiden Männer eingesetzt und diese verletzt haben.

Wie es zur Verletzung des 32-Jährigen kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei untersucht weiterhin die genauen Abläufe der Tat.

Vorführung am Freitag – Haftbefehl erlassen

Der 32-Jährige wurde nach seiner medizinischen Versorgung am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg erging ein Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ermittlungen gehen weiter

Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen sowie der Beteiligung der einzelnen Personen intensiv fort. Dabei wird auch geprüft, ob eine Vorbeziehung zwischen den Beteiligten besteht.