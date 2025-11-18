Drei persönliche Bestleistungen zum Geburtstag und ein Auswärtssieg in Röthenbach
SCHWEINFURT – Die zweite Mannschaft des AC 82 Schweinfurt hat ihren vierten Wettkampftag in der Frankenliga erfolgreich gestaltet und beim TSV Röthenbach a.d. Pegnitz 2 mit 3:0 gewonnen.
Der AC 82 Schweinfurt 2 reiste am 15. November 2025 mit dem Ziel nach Röthenbach, Spaß zu haben und die drei Punkte gegen den „Lieblingsgegner“ mit nach Hause zu nehmen. Das Team, bestehend aus Elina Wagner, Jonas Weiß, Matthias Hoffmann, Johannes Reusch, Leonardo Martach und Geburtstagskind Christoph Sulm, zeigte eine hohe Erfolgsquote von 30 gültigen Versuchen bei 36 Anläufen.
Im Reißen setzten die Schweinfurter Heber ihre Klasse unter Beweis. Elina Wagner erreichte mit 66 kg eine persönliche Bestleistung. Christoph Sulm beschenkte sich an seinem Geburtstag selbst und steigerte seine Bestleistung gleich zweimal, zuletzt auf 74 kg. Auch Matthias Hoffmann stellte mit 87 kg einen neuen persönlichen Rekord auf. Johannes Reusch meldete sich nach längerer Pause mit 96 kg eindrucksvoll zurück. Der Reißpunkt ging mit 575,23 zu 539,20 Q-Points an Schweinfurt.
Im Stoßen setzten die Athleten ihre starken Leistungen fort. Elina Wagner absolvierte einen perfekten Wettkampf mit sechs gültigen Versuchen und stellte sowohl im Stoßen als auch im Zweikampf eine neue Bestleistung auf. Christoph Sulm steigerte seine Bestleistung im Stoßen um satte 10 kg auf 90 kg und erzielte ebenfalls einen neuen persönlichen Zweikampfrekord. Matthias Hoffmann brillierte mit 105 kg und einer Zweikampfbestleistung. Auch Johannes Reusch bestätigte seine Qualität mit 120 kg im Stoßen. Obwohl Leonardo Martach mit 130 kg unter seiner Bestleistung blieb (um seinen Körper zu schonen), war der Vorsprung groß genug. Im Stoßen gewann der AC 82 mit 728,16 zu 679,9 Q-Points.
Das Endergebnis lautete 3:0 für den AC 82 Schweinfurt 2 mit insgesamt 1303,39 zu 1219,1 Q-Points. Neben der hohen Erfolgsquote stachen insbesondere die insgesamt sieben Bestleistungen der Schweinfurter Heber hervor. Nun gilt es, die Formstärke bis zum nächsten Wettkampf der zweiten Mannschaft am 10. Januar 2026 zu konservieren.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!