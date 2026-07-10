Drei Schuleinbrüche in einer Nacht – Polizei vermutet Zusammenhang
ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG – Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in drei Schulen im Stadtgebiet eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Polizei Alzenau geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Nacht gewaltsam Zugang zu drei Schulgebäuden:
- Karl-Amberg-Mittelschule in der Prischoßstraße
- Spessart-Gymnasium in der Brentanostraße
- Edith-Stein-Schule in der Edith-Stein-Straße
Die Polizei Alzenau nahm die Ermittlungen noch vor Ort auf. Nach aktuellem Sachstand gehen die Beamten davon aus, dass für alle drei Einbrüche dieselben Täter verantwortlich sein könnten.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 zu melden.
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