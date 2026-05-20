Drei Tage Festivalfeeling pur: „abend.licht“ verwandelt den Haßfurter Marktplatz in eine Open-Air-Oase
HAẞFURT – Chillen, schlemmen, tanzen – und das bei komplett freiem Eintritt: Vom 4. bis 6. Juni 2026 lädt das Kulturamt Haßfurt zum dreitägigen Open-Air-Highlight „abend.licht“ ein. Der historische Marktplatz verwandelt sich an diesen drei Tagen in eine stimmungsvoll illuminierte Wohlfühloase mit lauschiger Atmosphäre, regionalen Foodtrucks, kühlen Drinks und einem hochkarätigen Musikprogramm.
Jeweils ab 19:30 Uhr öffnet das Festivalgelände seine Pforten, bevor ab 20:00 Uhr die Live-Acts die Bühne übernehmen. Das Besondere in diesem Jahr: Neben dem Dank an das treue Publikum für die vergangene Saison wirft die Kulturamtscrew an der Bar auch gleich einen exklusiven Blick voraus auf das kommende Kulturprogramm.
Das Line-up: Von Reggae über Mundart bis Schlager
Das musikalische Programm bietet in diesem Jahr eine enorme Bandbreite, bei der fast ausschließlich eigene Songs der Künstler im Rampenlicht stehen:
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Donnerstag, 4. Juni (Fronleichnam) | ab 20:00 Uhr:
Line-up: Jamaram meets Jahcoustix
Vibe: Karibische Rhythmen zum Festivalauftakt. Mit geballter Live-Energie und feinstem Reggae bringt das Musiker-Kollektiv den Marktplatz garantiert zum Beben.
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Freitag, 5. Juni | ab 20:00 Uhr:
Line-up: Keller Steff Band
Vibe: Bayerische Mundart, ehrlicher Rock’n’Roll und jede Menge Humor. Der bekannte Liedermacher hat natürlich auch seinen Kulthit, das „Bulldogfahrer“-Lied, im Gepäck.
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Samstag, 6. Juni | ab 16:30 Uhr & 20:00 Uhr:
Line-up: Freaky Blinders (16:30 Uhr) & Wirtschaftswunder (20:00 Uhr)
Vibe: Der Samstag steht ganz im Zeichen des Sponsorings der Raiffeisen-Volksbank Haßberge. Bereits nachmittags versetzen die „Freaky Blinders“ als mobiler Walking Act den Marktplatz mit dem Charme und Entertainment der 20er- und 30er-Jahre in Staunen. Am Abend sorgt die Band „Wirtschaftswunder“ unter dem Motto „Schlager machen glücklich“ für ein nostalgisches Finale.
Starker Partner für die regionale Kultur
Dass ein solches Kulturevent bei freiem Eintritt realisiert werden kann, verdankt die Stadt dem Engagement lokaler Unternehmen. Als Hauptsponsor für das Samstagsprogramm fungiert die Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG.
„Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank ist es uns ein besonderes Anliegen, kulturelle Veranstaltungen im Landkreis aktiv zu unterstützen“, betont Bankvorstand Stephan Merz. „‚abend.licht‘ in Haßfurt schafft eine einzigartige Atmosphäre, die Menschen zusammenbringt und unsere Stadt auf besondere Weise erlebbar macht. Wir freuen uns, damit einen Beitrag zu einem lebendigen gesellschaftlichen Miteinander zu leisten.“
Wer drei Abende voller Herzblut, Sommerfeeling und unvergesslicher Live-Momente erleben möchte, sollte sich das erste Juni-Wochenende fest im Kalender rot anstreichen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und genießen!
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