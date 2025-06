Drei Talente für die Zukunft – Kalandia, Ibisi und Zorn bleiben beim 1. FC Schweinfurt

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 setzt weiterhin auf seine Nachwuchsarbeit und freut sich, mit Luka Kalandia, Altin Ibisi und Emil Zorn drei talentierte Jugendspieler im Verein zu halten und ihnen die Chance für ihre weitere Entwicklung zu geben.

Luka Kalandia und Altin Ibisi überzeugten in der vergangenen Saison mit starken Leistungen in der U19, die ohne Niederlage die Bayernliga-Meisterschaft gewann und in der Rückrunde wertvolle Erfahrungen in der U19-DFB-Nachwuchsliga sammelte.

Torhüter Emil Zorn bleibt ebenfalls beim Verein und hat neben Einsätzen in der U19 bereits in den letzten beiden Spielzeiten Erfahrungen in der Regionalliga-Mannschaft gesammelt. Seine Vertragsverlängerung unterstreicht die konsequente Förderung eigener Talente.

Marcel Kühlinger betont die herausragenden Leistungen der drei Spieler in der Jugend und freut sich über ihre weitere Entwicklung beim FC Schweinfurt. Er weist jedoch darauf hin, dass die Durchlässigkeit in den Herrenbereich durch den Aufstieg der ersten Mannschaft schwieriger werde.

Geschäftsführer Markus Wolf sieht die Integration der Jugendspieler als positives Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins und hofft, dass sie einen ähnlichen Weg wie beispielsweise Lauris Bausenwein einschlagen können.

Auch die Spieler selbst zeigen sich sehr erfreut über ihre Chance. Luka Kalandia bedankt sich für das Vertrauen und freut sich auf die Herausforderung in der 3. Liga. Altin Ibisi ist stolz auf seinen ersten Vertrag bei seinem Jugendverein und betont seine Bereitschaft zur Weiterentwicklung. Emil Zorn freut sich über das Vertrauen des Vereins und ist entschlossen, sowohl die Vereins- als auch seine persönlichen Ziele zu erreichen.