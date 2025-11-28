Drei Unbekannte gehen 18-Jährigen körperlich an – Polizei sucht Zeugen

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG – Ein 18-Jähriger wurde am Donnerstag von drei Unbekannten körperlich angegangen und dabei leicht verletzt. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, gingen drei Männer im Bereich der Unterführung am Bahnhof Elsenfeld den 18-jährigen deutschen Staatsbürger ohne erkennbaren Grund körperlich an. In Zuge der Rangelei soll einer der Täter auch ein mitgeführtes Messer vorgezeigt haben. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und konnte flüchten. Die näheren Umstände und der genaue Tathergang sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Obernburger Polizei.

Wem zur Tatzeit drei verdächtige Männer im Bereich der Unterführung aufgefallen sind, wer Zeuge des Vorfalls wurde oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 zu melden.