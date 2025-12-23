Drei Unfallfluchten im Bereich der Polizei Schweinfurt – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung
SCHWEINFURT – Die Polizei Schweinfurt sucht Zeugen zu insgesamt drei Verkehrsunfallfluchten, die sich im Verlauf der vergangenen Woche im Stadtgebiet ereignet haben. Unbekannte Fahrzeugführer hinterließen an geparkten Pkw Sachschäden in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro und entfernten sich anschließend unerlaubt von den Unfallstellen. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Verursacher ausfindig zu machen.
In der Gymnasiumstraße wurde zwischen Sonntagabend und Freitagnachmittag ein Audi beschädigt. An der Fahrertür entstand ein Lackschaden, dessen Höhe auf etwa 500 Euro beziffert wird. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Ludwigstraße: Dort traf es einen blauen VW Passat im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Samstagnachmittag. Der unbekannte Verursacher stieß gegen die Heckstoßstange und verursachte einen Schaden von ebenfalls mehreren hundert Euro.
Die dritte Unfallflucht wurde aus der Elsa-Brandström-Straße gemeldet. Hier wurde zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 12:30 Uhr, der linke Außenspiegel eines Seat Alhambra demoliert. Auch in diesem Fall belaufen sich die Reparaturkosten auf schätzungsweise 500 Euro. In allen drei Fällen hat die Polizei Schweinfurt die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.
Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 in Verbindung zu setzen. Jede Information kann dabei helfen, die geschädigten Autobesitzer nicht auf ihren Kosten sitzen zu lassen.
