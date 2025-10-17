Auto IU
Drei Unfallfluchten im Bereich der Polizei Schweinfurt – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung
SCHWEINFURT – Im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt kam es im Verlauf des Wochenendes zu drei Verkehrsunfallfluchten. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09721/202-0.
Die Fälle im Überblick:
- Lackschaden in Sennfeld: Zwischen Samstag, 08:15 Uhr, und Dienstag, 19:30 Uhr, wurde auf dem Hof eines Anwesens im Gochsheimer Weg in Sennfeld ein Mazda CX-5 am Heck beschädigt. Der Schaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.
- Unfallflucht in Tiefgarage (Schweinfurt): Am Montag, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein geparkter Opel Adam in der Tiefgarage am Graben zerkratzt. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von circa 500 Euro.
- Unfallflucht in Schonungen: Am Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr, wurde in Schonungen am „Tiefen Graben“ ein geparkter Opel Mokka am Heck beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.
