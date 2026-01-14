Auto IU

Drei Unfallfluchten in Schweinfurt – Fußgänger wird touchiert – Gibt es Zeugen?

14. Januar 2026
Drei Unfallfluchten in Schweinfurt – Fußgänger wird touchiert – Gibt es Zeugen?
SCHWEINFURT. In der Europa-Allee wurde am Montag, gegen 09:50 Uhr, ein parkender schwarzer Honda von einem Lkw angefahren. Nachdem dieser rückwärts an die Front des Pkw gestoßen war, entfernte er sich unerlaubterweise vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

SCHWEINFURT. Am frühen Montagmorgen, gegen 05:40 Uhr, wurde ein Fußgänger von einem älteren Modell eines schwarzen Audi A3 touchiert, als er die Cramerstraße überqueren wollte. Der 22-jährige Deutsche wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht.

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Am Montag wurden im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr zwei Fahrzeuge über die gesamte Beifahrerseite durch einen Unbekannten mutwillig zerkratzt. Die Fahrzeuge parkten im Tatzeitraum am Nordring. Der Sachschaden beläuft sich jeweils auf mindestens 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

