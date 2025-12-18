Auto IU

Drei Unfallfluchten in Schweinfurt – Wer hat etwas gesehen?

18. Dezember 2025Letztes Update 18. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT / STEINBERG. Am Geheegberg wurde einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug der Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei dem Fahrzeug des Unbekannten um einen grauen BMW – wahrscheinlich um einen 3er. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstag, 22:50 Uhr und Mittwoch, 01:20 Uhr.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Zeit von Montag, 19:00 Uhr bis Dienstag, 11:00 Uhr parkte ein grauer 5er BMW zunächst in der Friedrich-Gauß-Straße und anschließend in der Johann-Georg-Gademann-Straße. An einem der beiden Orte touchierte ein Unbekannter die vordere Stoßstange des BMW und beschädigte diese dadurch.

SCHWEINFURT / INNENSTADT. An der Gutermann-Promenade wurde im Laufe vom Montag ein VW angefahren und beschädigt. Da Fahrzeuge parkte zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich der dortigen Baustelle. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

