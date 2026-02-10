Drei Unfallfluchten in Würzburg Stadt – Gibt es Zeugen?

WÜRZBURG / FRAUENLAND. Ein Unbekannter hat in der Gneisenaustraße einen Verteilerkasten angefahren und beschädigt. Der Unfallzeitraum kann nicht genauer eingegrenzt werden. Der Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro wurde am Dienstag, den 03. Februar festgestellt.

WÜRZBURG / ZELLERAU. Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr, und Freitag, 11:30 Uhr, die Frontscheibe eines auf Höhe der Hausnummer 23 geparkten Toyota in der Frankfurter Straße zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

WÜRZBURG / LENGFELD. Ein nicht zugelassener Kleintransporter der Marke VW wurde auf einem Firmengelände im Friedrich-Bergius-Ring am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt entfernt. Der Unfall hat sich nach bisherigen Ermittlungen in der Zeit zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 07:15 Uhr, ereignet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.