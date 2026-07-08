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Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Bergtheim

8. Juli 2026Letztes Update 8. Juli 2026
Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Bergtheim
Symbolfoto: 2fly4
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BERGTHEIM, LKR. WÜRZBURG – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend, den 7. Juli 2026, auf der Kreisstraße WÜ4. Ein alkoholisierter Fahrer geriet in den Gegenverkehr, was zu einer Frontalkollision und einem Fahrzeugbrand führte.

Hergang des Unfalls

Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Chrysler die K WÜ4 von Sulzwiesen in Richtung Bergtheim. Am Ortseingang von Bergtheim kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Infolge der Kollision entstand ein Brand im Motorraum des Chryslers.

Einsatz von Ersthelfern und Rettungskräften

Ermittlungen und Unfallfolgen

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Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 48-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille.

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  • Sachschaden: An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt wird. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

  • Verkehrsmaßnahmen: Die Kreisstraße WÜ4 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt.


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