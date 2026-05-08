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Drei Verletzte nach Kollision: Straße nach Unfall voll gesperrt

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026
Drei Verletzte nach Kollision: Straße nach Unfall voll gesperrt
Symbolbild: 2fly4
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KLEINOCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes-Vito und einem BMW hat am Donnerstagnachmittag drei Leichtverletzte gefordert und für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Hauptdurchgangsstraße musste für Reinigungsarbeiten mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:25 Uhr in der Würzburger Straße. Eine 20-jährige Fahrerin war mit einem Mercedes Vito, der mit insgesamt fünf Bundeswehrangehörigen besetzt war, ortsauswärts unterwegs.

Kontrollverlust führt zu Gegenverkehrs-Kollision

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Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte die junge Frau zunächst den Bordstein. Durch diesen Anstoß verlor sie die Kontrolle über den Wagen, geriet auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden BMW. In dem BMW befanden sich eine 54-jährige Fahrerin und ihr 14-jähriger Beifahrer.

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Verletzte und Sachschaden

Die Bilanz der Kollision:

  • Drei Leichtverletzte: Ein 24-jähriger Mitfahrer aus dem Mercedes sowie die beiden Insassen des BMW erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

  • Hoher Sachschaden: An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, der von der Polizei auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt wird.

Vollsperrung wegen Reinigungsarbeiten

Da durch den Aufprall größere Mengen an Betriebsflüssigkeiten auf die Fahrbahn gelaufen waren, musste die Straßenmeisterei zur Reinigung angefordert werden. Die Würzburger Straße blieb für den Durchgangsverkehr bis etwa 16:00 Uhr voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr entsprechend um.

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