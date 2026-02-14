Auto IU

Dreieinhalb Jahre Haft für Corona-Betrüger – Zoll deckt Schwindel mit Corona-Hilfen auf

14. Februar 2026Letztes Update 14. Februar 2026
SCHWEINFURT – Das Landgericht Frankfurt am Main hat einen 34-jährigen Mann wegen Betruges und Subventionsbetruges zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Dem Angeklagten wurde nachgewiesen, dass er als Geschäftsführer einer Mannheimer Scheinfirma einen KfW-Schnellkredit über 450.000 Euro erschlichen und die gesamte Summe kurz nach der Auszahlung in bar abgehoben hat, ohne jemals eine Rückzahlung zu beabsichtigen.

Die Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Schweinfurt deckten auf, dass das Unternehmen lediglich als „Servicefirma“ für Scheinrechnungen diente, um Schwarzarbeit zu finanzieren. Um die Taten zu verschleiern, versuchte der Mann, den Betrieb über einen sogenannten Firmenbestatter in Berlin abzuwickeln. Trotz dieser Bemühungen und einer luxuriösen Hochzeit im August 2024 nahmen Zollbeamte den Gesuchten im April 2025 fest.

Das Gericht wertete die Ausnutzung der pandemiebedingten Notlage als besonders strafschärfend und ordnete neben der Haft die Einziehung der kompletten Beute an. Ein Teilbetrag von 50.000 Euro konnte bereits zur Schadenswiedergutmachung sichergestellt werden; das Urteil gegen den Mann ist mittlerweile rechtskräftig.

