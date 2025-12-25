Dreieinigkeitskirche Schweinfurt – Warum der Heizungsdefekt kein Abschied ist
SCHWEINFURT – Dass in der Dreieinigkeitskirche an den diesjährigen Weihnachtstagen kein Gottesdienst stattfinden kann, hat in der Gemeinde für Verunsicherung gesorgt, bedeutet jedoch nicht das Ende des Kirchengebäudes.
Grund für den Ausfall ist die veraltete elektrische Heizung, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr betrieben werden darf. Während für eine kostspielige Erneuerung aktuell die Mittel fehlen, betont das evangelische Dekanat, dass die Kirche im Frühjahr mit steigenden Temperaturen wieder für Gottesdienste und das traditionelle Friedensgebet genutzt werden soll.
Die Zukunft der Dreieinigkeitskirche ist Teil eines umfassenden Gebäudekonzepts, das das Dekanat Schweinfurt bis Ende 2026 für den gesamten Bezirk erstellt. Hintergrund sind sinkende Mitgliederzahlen und geringere Kirchensteuereinnahmen, die die bayerische Landeskirche dazu zwingen, Zuschüsse für den Unterhalt von Gemeinde- und Pfarrhäusern sowie Kirchengebäuden künftig auf eine begrenzte Anzahl zu beschränken. Dekan Oliver Bruckmann stellt jedoch klar, dass noch keine endgültige Entscheidung über eine dauerhafte Schließung oder einen Verkauf getroffen wurde.
Auch ohne landeskirchliche Unterstützung gibt es Möglichkeiten, Gebäude durch neue Nutzungskonzepte zu erhalten. Ein wichtiges Signal im laufenden Entscheidungsprozess sei laut Kirchengemeinde ein guter Besuch der Gottesdienste, sobald diese im Frühjahr wieder aufgenommen werden. Für die Weihnachtszeit wird auf die zahlreichen evangelischen Gottesdienstangebote in der näheren Umgebung im Schweinfurter Stadtgebiet verwiesen.
Für weitere Informationen und Rückfragen steht das Evangelisch-Lutherische Pfarramt Schweinfurt-Stadt unter der Telefonnummer 09721-533 152 10 zur Verfügung.
