Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstag ereignete sich gegen 14:15 Uhr in Ochsenfurt, auf Höhe des Kindergartens Am Greinberg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Kind leicht verletzt wurde.

Wie die Unfallaufnahme ergab, lief der Junge unvermittelt hinter einem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn. Eine herannahende 26-jährige Autofahrerin reagierte schnell und leitete eine Vollbremsung ein. Trotz ihres umsichtigen Fahrverhaltens konnte ein leichter Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Fahrzeug nicht verhindert werden.

Das Kind stürzte infolge des Anstoßes und erlitt leichte Verletzungen. Es wurde vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand kein Sachschaden.