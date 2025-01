Dreikönigsfest-Konzerte der Bläserphilharmonie Werneck – Diesmal mit Chorpartner

WERNECK – Das Dreikönigskonzert der Bläserphilharmonie Werneck ist jedes Jahr ein musikalisches Highlight. Zum 50-jährigen Bestehen wurde das Event in diesem Jahr durch eine besondere Zusammenarbeit erweitert.

Mit dem Valentin-Becker-Chor aus Würzburg holte man sich einen starken Partner an die Seite. Um Platz für die rund 85 Sängerinnen und Sänger zu schaffen, wurde die Bühne in der Turnhalle Werneck entsprechend vergrößert – was jedoch auch engere Sitzreihen für das Publikum zur Folge hatte.

Die etwa 60 Musikerinnen und Musiker der Bläserphilharmonie wurden durch die beeindruckende Klangfülle des Chors unter der Leitung von Rudolf W. Haidu ergänzt. Gemeinsam schufen sie gewaltige musikalische Momente. Besonders herausragend war die Aufführung von „Wir sind das Volk“ von Guido Rennert, das durch Video- und Toneinblendungen eine kraftvolle Inszenierung erhielt und die Zuschauer spürbar mitriss.

Allerdings ging durch die schiere Masse an Mitwirkenden ein wenig die gewohnte Leichtigkeit verloren, die das Konzert in früheren Jahren oft auszeichnete. Manche Gäste vermissten auch bekannte Stücke, die zum Mitsummen oder Träumen einladen. Dennoch war das Konzert unter der Gesamtleitung von Florian Unkauf ein starker Auftakt ins neue Jahr. Die Vorfreude auf das kommende Dreikönigskonzert dürfte bei vielen Besuchern bereits geweckt sein.