Dreimal Unfallschaden mit Flüchtigen im Bereich der Polizei Hammelburg

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde am Mittwoch, um 18:00 Uhr, in der Josef-Schultheis-Straße ein geparkter grauer Mercedes angefahren und beschädigt. Der Unfallschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Bei dem Unfallverursacher soll es sich Zeugen zufolge um einen Kleintransporter eines Bauunternehmens gehandelt haben.

HAMMELBURG, OT OBERESCHENBACH, LKR. BAD KISSINGEN. Am Montagabend, zwischen 21:30 Uhr und 21:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Pendlerparkplatz in der Eschenbachstraße einen geparkten Ford Tourneo. Der Unfallschaden im Heckbereich des Fahrzeugs wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Auf der Ortsverbindungsstraße von Elfershausen in Richtung Aura kam es am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, zu einen Verkehrsunfall zwischen einem weißen Opel Astra und einem weiteren Fahrzeug. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich mit den Außenspiegeln wodurch diese beschädigt wurden. Der Fahrer des zweiten Pkw entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.