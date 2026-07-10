Dreiste Diebe bestehlen Seniorin um Schmuck und Bargeld – Polizei prüft Zusammenhang mit weiterem Fall

SCHWEINFURT / LOHR AM MAIN – Eine 93-jährige Rentnerin ist am Mittwochnachmittag Opfer dreister Diebe geworden. Die Täter erbeuteten Schmuck, Bargeld und Gold im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall in Lohr am Main.

Gegen 15:30 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der Seniorin in der Elsa-Brandström-Straße in Schweinfurt und gab sich als Mitarbeiterin der Caritas aus. Unter dem Vorwand, schwanger zu sein und sich kurz ausruhen zu müssen, verschaffte sie sich Zutritt zur Wohnung. Später erklärte die Frau, frische Luft zu benötigen, woraufhin beide auf den Balkon gingen. Nachdem die Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, stellte die 93-Jährige fest, dass aus einer Geldkassette im Schlafzimmer Schmuck, Bargeld und Gold im Wert von mehreren hunderttausend Euro entwendet worden waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Täterin die Wohnungstür beim Betreten nicht vollständig geschlossen hatte, sodass ein weiterer Täter unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte.

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

etwa 160 cm groß

kräftige Statur

dunkle, hochgesteckte Haare

weißes T-Shirt mit der Aufschrift „Caritas“

lange dunkelgraue Hose

Bereits rund anderthalb Stunden zuvor, gegen 14:00 Uhr, kam es im Lohrer Ortsteil Sendelbach zu einem ähnlichen Vorfall. Dort gewährte ein über 90-jähriger Mann einer unbekannten Frau Zutritt zu seiner Wohnung in der Großen Fahrgasse. Auch sie bat um ein Glas Wasser. Der Bewohner bemerkte später offene Schubladen und sprach die Frau daraufhin an. Die Unbekannte verließ daraufhin das Haus.

Nach aktuellem Stand ist in diesem Fall bislang kein Beuteschaden bekannt. Eine nähere Beschreibung der Frau liegt nicht vor. Sie soll anschließend im Bereich der nahegelegenen Sparkasse in einen Audi eingestiegen und weggefahren sein. Angehörige des Seniors verständigten die Polizei.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt steht mit der Polizei in Lohr am Main in Kontakt und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Fällen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1866 zu melden.