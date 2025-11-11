Dreiste Ladendiebin zweimal erwischt – Strafverfahren eingeleitet

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Ein Frau ist am Montagmorgen innerhalb kurzer Zeit in gleich zwei Supermärkten bei einem Diebstahl erwischt worden. Die Polizei Lohr wurde hinzugezogen und ermittelt.

Gegen 07:15 Uhr hielt sich die 39-jährige Deutsche in einer Supermarktfiliale in der Alfred-Stumpf-Straße auf. Aufgefallen ist die Frau den dortigen Mitarbeitern, nachdem sie eine Lebensmittelpackung geöffnet und den Inhalt gegessen hatte. Darauf hingewiesen entgegnete die Dame, ohnehin nicht ausreichend Geld bei sich zu haben. Die darauffolgende Nachschau in ihrem Rucksack brachte weitere Artikel aus dem Sortiment des Geschäfts zu Tage.

Der Laden hat schließlich Anzeige gegen die 39-Jährige erstattet.

Rund eine Stunde später ist die Frau in einem Einzelhandel in der Ludwigstraße von einem Mitarbeiter beobachtet worden, wie sie erneut Waren in ihrem Rucksack verstaute, an der Kasse aber lediglich ein Getränk bezahlte. Die verständigte Polizei fand das Diebesgut auf und konnte es dem Supermarkt zurückgeben.

In beiden Fällen lag der Warenwert zwischen 30 und 40 Euro. Die Diebin muss sich nun in Strafverfahren verantworten.