Dreiste Sabotage und Ignoranz: Schrankenmanipulation und massive Verstöße an der Staatsstraße 2437
RETZBACH / THÜNGEN / LKR. MAIN-SPESSART – Die anhaltenden Straßensperrungen im Landkreis Main-Spessart sorgen weiterhin für erhebliche Spannungen im Straßenverkehr – und rufen zunehmend blinde Zerstörungswut auf den Plan. Wie die Polizeiinspektion Karlstadt mitteilt, kam es an der Schrankenanlage in der Retzstadter Straße in Retzbach in den vergangenen Tagen erneut zu mutwilligen Manipulationen. Dabei entstand wiederholt Sachschaden. Zudem ignorieren zahlreiche Autofahrer die Sperrungen und Verbote schlichtweg.
Hintergrund der Maßnahmen ist die Vollsperrung der Staatsstraße 2437 im Bereich Thüngen sowie die damit verknüpfte Verkehrssperre in Retzbach. Um den Verkehrsfluss zu regeln und Schleichwege zu blockieren, wurde in Retzbach eine physische Schranke errichtet. Diese wurde nun zum wiederholten Male illegal manipuliert und beschädigt.
Bußgeld-Welle rollt: 100 Euro und ein Punkt für Brummifahrer
Neben der Sachbeschädigung an der Schranke verzeichnet die Polizei auf den Umleitungsstrecken eine alarmierende Welle an Verkehrsverstößen. Bei gezielten Kontrollen auf den Ortsverbindungswegen zwischen Retzstadt und Thüngen sowie im direkten Ortsgebiet von Thüngen mussten die Beamten reihenweise Verwarnungen und Anzeigen aussprechen.
Besonders dreist verhalten sich dabei viele Lastwagen- und Busfahrer:
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In Thüngen wurde das absolute Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen vielfach missachtet.
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Auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Retzstadt und Thüngen ignorierten schwere Lkw das Verbot für Fahrzeuge über 5,5 Tonnen.
Teure Quittung: Für diese rücksichtslose Abkürzung greift die Polizei hart durch. Auf die betroffenen Fahrer wartet ein saftiges Bußgeld von jeweils 100,00 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.
Polizei Karlstadt kündigt weitere Kontrollen an
Die Polizei betont, dass das Durchfahrtsverbot und die Schrankenanlage zwingend zu beachten sind. Diese Regelungen wurden nicht ohne Grund erlassen: Sie dienen der Verkehrssicherheit der Anwohner, schützen die nicht für Schwerverkehr ausgelegten Ortsverbindungswege und sichern die Baustellenbereiche ab.
Den Beamten der Polizeiinspektion Karlstadt ist die ohnehin angespannte Verkehrslage und der Frust der Pendler in der Region durchaus bewusst. Ein reibungsloser und vor allem sicherer Ablauf für alle Verkehrsteilnehmer sei jedoch nur dann möglich, wenn sich jeder an die aufgestellten Regeln hält.
Wer ohne entsprechende Berechtigung oder Ausnahmegenehmigung unterwegs ist, wird dringend aufgefordert, die Beschilderung zu respektieren und die offiziellen, großräumigen Umleitungen zu nutzen. Um dem anhaltenden Suchverkehr entgegenzuwirken, kündigte die Polizei an, die Verkehrskontrollen im gesamten gesperrten Bereich auch in den nächsten Tagen massiv zu verstärken.
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