Dreister Buntmetalldiebstahl: Unbekannte stehlen halbe Tonne Kupfer aus Überlandwerk
MELLRICHSTADT – Professionelle Diebe haben am vergangenen Wochenende das Gelände des Überlandwerkes in Mellrichstadt heimgesucht. Die Täter zerschnitten Zäune, brachen Türen auf und entwendeten mehrere hundert Kilogramm wertvolles Kupferkabel. Aufgrund der enormen Menge des Diebesguts geht die Polizei fest davon aus, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug zum Einsatz kam.
Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr.
Zaun zerschnitten und Türen aufgebrochen
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Mellrichstadt näherten sich die bislang unbekannten Täter dem Areal von der Rückseite des Geländes. Dort zerschnitten sie gewaltsam den massiven Metallzaun, um sich Zutritt zu verschaffen. Einmal auf dem Gelände angekommen, brachen sie an den Gebäuden mehrere Türen mit brachialer Gewalt auf, um an die Lagerräume zu gelangen.
Beute im Wert von mehreren tausend Euro
Die Diebe hatten es gezielt auf wertvolle Buntmetalle abgesehen. Ihre Beuteliste ist lang und schwer:
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ca. 500 kg Kupferseil
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3 Trommeln Baustromkabel
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ca. 80 Meter weiteres Kupferkabel
Der reine Sach- und Beuteschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Da das Diebesgut weit über eine halbe Tonne wiegt, müssen die Täter für den Abtransport mindestens einen größeren Transporter, ein Auto mit Anhänger oder gar einen Lastwagen genutzt haben.
Polizei sucht Zeugen
Die Beamten der Mellrichstädter Polizei haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, Spuren gesichert und hoffen nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Da das Gelände des Überlandwerkes von verschiedenen Seiten einsehbar ist, könnten verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sein.
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Hinweise an: Polizeiinspektion Mellrichstadt
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Telefon: 09776/806-0
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