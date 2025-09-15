Dreister Dieb stiehlt Rucksack von fahrendem Rad

WÜRZBURG/SANDERAU – Mit einem besonders dreisten Dieb hatte es eine Würzburgerin am 14.09.25, gegen 20:20 Uhr zu tun. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad die Eichendorffstraße, als ein unbekannter, männlicher Täter an sie heranfuhr und ihr aus dem Fahrradkorb den Rucksack entwendete.

Sie konnte den Verdächtigen noch einige Zeit bis zum Josef-Stangl-Platz verfolgen, verlor ihn aber dort aus den Augen. Den Diebstahlsschaden schätzt die Frau auf circa 75 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931-457 2230 zu melden.