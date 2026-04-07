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Dreister Diebstahl in Oberwerrn: Unbekannter entwendet Schmuck aus Wohnhaus

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
Dreister Diebstahl in Oberwerrn: Unbekannter entwendet Schmuck aus Wohnhaus
Symbolbild: 2fly4
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NIEDERWERRN, OT OBERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitagabend hat ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit genutzt, über eine unverschlossene Tür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Gottesacker einzudringen. Während die Eigentümerin im Haus war, entwendete der Mann gezielt Schmuck und flüchtete anschließend unerkannt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19:20 Uhr. Der Unbekannte betrat das Gebäude und suchte in den Wohnräumen nach Wertsachen. Dabei stieß er auf ein Schmuckkästchen, das er mitsamt Inhalt in einer ebenfalls im Haus entwendeten Leinentasche verstaute. Die Bewohnerin bemerkte den Diebstahl erst rund drei Stunden später.

Schmuckkästchen unter Nadelbaum aufgefunden

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Eine überraschende Wendung nahm der Fall am Sonntagabend: Ein Zeuge entdeckte das gestohlene Schmuckkästchen in der Hauptstraße unter einem Nadelbaum. Das Behältnis war jedoch leer – vom darin befindlichen Schmuck fehlt bisher jede Spur.

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Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun den genauen Wert der Beute sowie mögliche Tatzusammenhänge. Personen, die am Freitagabend im Bereich der Straße Am Gottesacker oder am Sonntag im Bereich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden um Mithilfe gebeten.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.

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