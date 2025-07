Dringender Tatverdacht des versuchten Mordes: Bei einer Auseinandersetzung am Stadtbahnhof wird eine Person schwer verletzt

SCHWEINFURT – Am Samstagabend kam es am Stadtbahnhof zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 51-jähriger Mann lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz nach der Tat im Rahmen einer Fahndung festnehmen. Gegen ihn wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten vier Männer zunächst verbal aneinander. Die Situation eskalierte, woraufhin es zu einem handfesten Streit kam. Dabei wurden ein 57-jähriger und ein 58-jähriger Mann leicht verletzt. Besonders schwer traf es jedoch einen 51-Jährigen, der durch massive Gewalteinwirkung am Kopf verletzt wurde.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt war schnell am Einsatzort. Der mutmaßliche Täter, ein 33-jähriger Mann, konnte wenig später in der Nähe des Mainufers festgenommen werden. Der verletzte 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wird.

Noch am selben Abend übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und möglichen Hintergründen des Vorfalls.

Am Sonntag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.