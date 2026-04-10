Auto IU

Dritte Zonta Benefiz Quiz Night in Schweinfurt lädt zum Mitraten ein

10. April 2026Letztes Update 10. April 2026
Dritte Zonta Benefiz Quiz Night in Schweinfurt lädt zum Mitraten ein
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Wissen testen, Spaß haben und gleichzeitig lokale Projekte unterstützen: Unter diesem Motto veranstaltet der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt am Samstag, den 18. April 2026, seine mittlerweile dritte „Benefiz Quiz Night“. Veranstaltungsort ist der Campus Ledward der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS).

Nach dem großen Erfolg der vorangegangenen Veranstaltungen kommt der Club dem Wunsch vieler Teilnehmer nach und führt das Benefizformat fort. „Wir freuen uns wieder auf viele Gäste, die mit uns an einem besonderen Ort ihr Wissen testen, Spaß haben, Snacks genießen und dabei auch noch Gutes tun“, erklärt die Club-Präsidentin Klara Weigand. Der Reinerlös des Abends fließt, wie bei den vorherigen Ausgaben, in lokale Projekte zur Unterstützung von Frauen und Kindern.

Programm und Details zur Veranstaltung

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Der Abend verspricht eine kurzweilige Atmosphäre. Die Moderation übernimmt Zonta-Mitglied Anja Lampert, für die musikalische Begleitung sorgt Martin Seiwert.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Einlass: Ab 18:30 Uhr

  • Beginn: 19:00 Uhr

  • Ort: THWS, Campus Ledward

  • Parken: Parkmöglichkeiten finden Besucher in der Franz-Schubert-Straße

Ticketverkauf und begrenzte Kapazität

Interessierte sollten sich ihre Karten frühzeitig sichern, da das Platzkontingent auf 80 Personen begrenzt ist. Der Eintritt kostet regulär 12 Euro; für Schülerinnen, Schüler sowie Studierende ist der Besuch für 8 Euro möglich.

Der Vorverkauf startet am 2. April 2026. Tickets sind in Schweinfurt bei der Collibri Buchhandlung, Marktplatz 19, erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter der Internetadresse www.zonta-kg-sw.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. April 2026Letztes Update 10. April 2026

Mehr

Flucht nach Verkehrsunfall: Drei Insassen unter Brücke gestellt

Flucht nach Verkehrsunfall: Drei Insassen unter Brücke gestellt

10. April 2026

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Würzburg: Verdächtiger Rucksack löst Gleissperrungen aus

10. April 2026

Messerangriff am Mainradweg Schonungen: 27-Jähriger nach Auseinandersetzung festgenommen

10. April 2026
Rentnerehepaar erlebt dramatische Nacht: Gewaltsamer Einbruch und falscher Polizist – Kriminalpolizei sucht Zeugen in Miltenberg

Rentnerehepaar erlebt dramatische Nacht: Gewaltsamer Einbruch und falscher Polizist – Kriminalpolizei sucht Zeugen in Miltenberg

10. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)