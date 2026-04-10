Dritte Zonta Benefiz Quiz Night in Schweinfurt lädt zum Mitraten ein
SCHWEINFURT – Wissen testen, Spaß haben und gleichzeitig lokale Projekte unterstützen: Unter diesem Motto veranstaltet der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt am Samstag, den 18. April 2026, seine mittlerweile dritte „Benefiz Quiz Night“. Veranstaltungsort ist der Campus Ledward der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS).
Nach dem großen Erfolg der vorangegangenen Veranstaltungen kommt der Club dem Wunsch vieler Teilnehmer nach und führt das Benefizformat fort. „Wir freuen uns wieder auf viele Gäste, die mit uns an einem besonderen Ort ihr Wissen testen, Spaß haben, Snacks genießen und dabei auch noch Gutes tun“, erklärt die Club-Präsidentin Klara Weigand. Der Reinerlös des Abends fließt, wie bei den vorherigen Ausgaben, in lokale Projekte zur Unterstützung von Frauen und Kindern.
Programm und Details zur Veranstaltung
Der Abend verspricht eine kurzweilige Atmosphäre. Die Moderation übernimmt Zonta-Mitglied Anja Lampert, für die musikalische Begleitung sorgt Martin Seiwert.
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Einlass: Ab 18:30 Uhr
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Beginn: 19:00 Uhr
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Ort: THWS, Campus Ledward
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Parken: Parkmöglichkeiten finden Besucher in der Franz-Schubert-Straße
Ticketverkauf und begrenzte Kapazität
Interessierte sollten sich ihre Karten frühzeitig sichern, da das Platzkontingent auf 80 Personen begrenzt ist. Der Eintritt kostet regulär 12 Euro; für Schülerinnen, Schüler sowie Studierende ist der Besuch für 8 Euro möglich.
Der Vorverkauf startet am 2. April 2026. Tickets sind in Schweinfurt bei der Collibri Buchhandlung, Marktplatz 19, erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter der Internetadresse www.zonta-kg-sw.de
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