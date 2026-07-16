Dritter Kinderrat in Gochsheim beendet Amtszeit

GOCHSHEIM – Am 02. Juli 2026 endete die zweijährige Amtszeit des dritten Kinderrats der Gemeinde Gochsheim. Zum Abschluss kamen die Mitglieder noch einmal zusammen, blickten auf ihre gemeinsame Zeit zurück und ließen die erfolgreiche Amtsperiode bei einem gemeinsamen Eis ausklingen.

Während ihrer Amtszeit konnten die Kinder zahlreiche Projekte aktiv begleiten und ihre Ideen sowie Vorstellungen in die Gemeindearbeit einbringen. Besonders engagierten sie sich bei der Weiterentwicklung der Spielplätze in Gochsheim und Weyer.

So konnten die Mitglieder des Kinderrats die Neugestaltung des Spielplatzes in Weyer begleiten und ihre Wünsche einbringen. Auch die Erneuerung des Spielplatzes im Lilienweg wurde erfolgreich umgesetzt. Ein weiteres Projekt war die Neugestaltung des Kleinkinderbereichs auf dem Spielplatz in der Frankenstraße, dessen Umsetzung derzeit noch läuft.

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Erster Bürgermeister Manuel Kneuer bedankte sich bei den Kindern für ihr Engagement: „Ihr habt mit euren Ideen und eurer Tatkraft gezeigt, wie wichtig die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Entwicklung unserer Gemeinde ist. Vielen Dank für euren Einsatz und eure wertvollen Beiträge.“

Die Mitglieder des dritten Kinderrats haben in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen und ihre Gemeinde aktiv mitgestalten können. Mit ihren Ideen und ihrem Einsatz haben sie die Entwicklung Gochsheims bereichert.

Nun besteht erneut die Möglichkeit, sich für den vierten Kinderrat zu bewerben. Interessierte Kinder können ihre Ideen einbringen, Projekte mitgestalten und die Zukunft der Gemeinde aktiv mit beeinflussen. Bewerbungen sind noch bis zum 20.07.2026 möglich.