Dritter Sieg in Folge – Mighty Dogs starten perfekt in die Bayernliga-Saison
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt haben ihren Traumstart in die Bayernliga-Saison 2025/2026 perfekt gemacht und auch das Auswärtsspiel beim Liganeuling ESV Burgau Eisbären mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) gewonnen. Mit dem dritten Sieg in Folge und nur vier Gegentreffern stellen die Mighty Dogs aktuell die beste Defensive der Liga. Torhüter Benny Roßberg stand am Sonntagabend im Kasten der Schweinfurter.
Das erste Drittel endete torlos (0:0), da beide Teams ihre Chancen nicht nutzten und Burgau-Goalie Benni Schaller stark hielt. Im zweiten Drittel brach Ilya Zheltakov kurz nach Wiederanpfiff den Bann und brachte die Mighty Dogs mit 0:1 in Führung. Die Gastgeber glichen in der 30. Minute durch Andreas Wiesler zum 1:1 aus, doch Tomas Cermak sorgte postwendend für die erneute 1:2-Führung der Schweinfurter.
Im Schlussabschnitt fiel nur noch ein Treffer: In der 42. Spielminute erhöhte Josef Dana auf 1:3, indem er einen Schuss von Lucas Kleider von der blauen Linie entscheidend abfälschte. Die Burgauer, die trotz der Niederlagen in den ersten beiden Spielen kämpferisch überzeugten, machten es den Mighty Dogs bis zum Schluss schwer und wurden nach dem Abpfiff von ihren Fans völlig verdient gefeiert. Die Mighty Dogs versäumten es, mit konsequenterer Chancenverwertung früher für die Entscheidung zu sorgen.
Mit dem Sieg geht die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller und Semjon Bär (elfter Sieg im elften Spiel inklusive Vorbereitung) als verdienter Tabellenführer in die nächste Woche.
