Drogen beim Spazierengehen aufgefunden

KARLSTADT – Am Samstagvormittag, den 05.07.2025, gegen 09:30 Uhr, entdeckte eine Anwohnerin beim Spaziergang in der Nähe des Berliner Rings eine verdächtige Druckverschlusstüte. Die Tüte lag auf einem Trampelpfad in unmittelbarer Nähe ihres Wohnanwesens.

Die Frau verständigte umgehend die Polizeiinspektion Karlstadt. Bei der Überprüfung durch die eingesetzten Beamten stellte sich heraus, dass sich in der Tüte Rauschgift befand. Um welche Substanz es sich genau handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09353/97410 entgegen.