Drogen im Spiel? – Vier Personen bewusstlos in Einfamilienhaus aufgefunden
NEUSTADT AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Donnerstagabend ist es in einem Wohnhaus in der Megingaudstraße zu einem Großeinsatz gekommen, nachdem eine Bewohnerin ihren Sohn und drei Bekannte bewusstlos in einem Zimmer aufgefunden hatte. Die vier Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 19 Jahren mussten nach ihrer Entdeckung durch den Rettungsdienst reanimiert werden.
Dem aktuellen Ermittlungsstand nach war der Konsum noch nicht näher bestimmter Substanzen ursächlich für den lebensbedrohlichen Zustand der Personen. Aufgrund der engen Verhältnisse im Treppenhaus wurden die Verletzten mittels einer Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen und anschließend mit drei Rettungshubschraubern in verschiedene Kliniken transportiert. Nach jetzigem Sachstand besteht für die vier Schwerverletzten keine Lebensgefahr mehr.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen und den konsumierten Mitteln übernommen. Angehörige wurden während des Einsatzes von geschulten Betreuungskräften der Polizei und des Rettungsdienstes versorgt.
