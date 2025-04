Drogen in Unfallzeugen festgestellt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

DETTELBACH – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der A3 stellten Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried bei einem unbeteiligten Unfallzeugen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der 32-jährige Autofahrer gab an, wenige Tage zuvor Marihuana konsumiert zu haben.

Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf THC und Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten rund ein Kilogramm Kokain. Die Drogen wurden sichergestellt.

Der Mann wurde noch an der Unfallstelle vorläufig festgenommen. Am Donnerstagnachmittag wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Der 32-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.