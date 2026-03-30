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Drogenfund auf der Rastanlage Spessart: 37 Kilogramm Marihuana sichergestellt

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026
Drogenfund auf der Rastanlage Spessart: 37 Kilogramm Marihuana sichergestellt
Bild von Miloslav Hamřík auf Pixabay
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WEIBERSBRUNN – Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg haben am späten Donnerstagabend einen bedeutenden Fahndungserfolg erzielt. Bei der Kontrolle eines 38-jährigen BMW-Fahrers auf der Rastanlage Spessart entdeckten die Einsatzkräfte rund 37 Kilogramm Marihuana. Gegen den Tatverdächtigen wurde mittlerweile Untersuchungshaft angeordnet.

Der Zugriff erfolgte gegen 23:30 Uhr an der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Den Beamten war das Fahrzeug aufgefallen, da der Fahrer seine Reise an der Rastanlage unterbrochen hatte, den Wagen jedoch über längere Zeit nicht verließ. Als die Polizisten den Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen wollten, versuchte dieser, sich der Maßnahme durch Flucht zu Fuß zu entziehen. Die Beamten konnten den 38-Jährigen jedoch nach kurzer Zeit einholen und vorläufig festnehmen.

Fund im Fahrzeug führt in die Justizvollzugsanstalt

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Bei der anschließenden Durchsuchung des BMW erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann schnell. Im Inneren des Wagens stießen die Polizisten auf die erhebliche Menge von etwa 37 Kilogramm Marihuana.

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Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am darauffolgenden Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis. Der Mann wurde im Anschluss unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der Herkunft der Drogen dauern an.

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