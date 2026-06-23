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Drogenhandel am Barbarossaplatz: Untersuchungshaft für 43-Jährigen

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Drogenhandel am Barbarossaplatz: Untersuchungshaft für 43-Jährigen
Bild von Franz Bachinger auf Pixabay
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WÜRZBURG – Ein 43-jähriger Mann sitzt nach einem mutmaßlichen Drogengeschäft am Donnerstagabend in Untersuchungshaft. Die Würzburger Polizei stellte bei der Kontrolle und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung eine „nicht geringe Menge“ an Betäubungsmitteln sowie verschreibungspflichtige Medikamente sicher.

Beobachtung durch Videoüberwachung

Die Polizei wurde durch die Videoüberwachungsanlage am Barbarossaplatz auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam, die auf einen Drogenhandel hindeuteten. Bei der darauffolgenden Kontrolle durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei konnten bei dem 43-jährigen algerischen Staatsangehörigen etwa 20 Gramm Haschisch sowie mehrere Blister verschreibungspflichtiger Arzneimittel aufgefunden werden. Er steht im Verdacht, kurz zuvor Tabletten an einen anderen Mann verkauft zu haben, der ebenfalls kontrolliert wurde.

Durchsuchung und Haftbefehl

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Auf Basis der ersten Erkenntnisse wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt. Dort stellten die Beamten weitere Arzneimittel sowie etwa 180 Gramm Haschisch sicher.

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Der 43-Jährige wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts:

  • Bewaffneter Handel mit Cannabis

  • Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz

Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die weiteren Ermittlungen.

Hinweis: Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.


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