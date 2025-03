Drohnenflüge haben negative Auswirkungen auf die Störche – Stadt Volkach appelliert an die Drohnenpiloten

VOLKACH – Sie sind zurück: Die beiden Störche Bonnie & Clyde haben nach ihrer Rückkehr direkt begonnen, ihr Nest auf dem Diebenturm herzurichten. Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein freut sich über das Storchenpaar: „Störche gelten als Glücksbringer, und dass Bonnie & Clyde wieder hier sind, ist ein gutes Zeichen für Volkach.“

Seit ihrer Ankunft richtet sich der Blick vieler Passanten in der Nähe des Diebenturms automatisch nach oben, um einen Blick auf die Rückkehrer zu erhaschen. Das typische laute Geklapper des Paares zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Beobachter. „Diesmal sind sie sogar etwas früher als im letzten Jahr zurückgekehrt. Das lässt hoffen“, so der positive Tenor aus der Stadt.

Weniger erfreulich ist jedoch, dass das Storchenpaar inzwischen unfreiwillig zu „Drohnen-Filmstars“ geworden ist. Drohnenflüge über das Nest oder in der Nähe des Diebenturms können die Vögel stark verunsichern. Manche Tiere reagieren auf die Drohnen mit Fluchtverhalten, ducken sich oder greifen die Fluggeräte sogar an. Im schlimmsten Fall könnten Bonnie & Clyde das Nest verlassen – auch dann, wenn bereits Eier gelegt wurden.

Die Untere Naturschutzbehörde warnt daher ausdrücklich vor Drohnenflügen in der Nähe des Nestes und weist darauf hin, dass solche Störungen als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können. Volkachs Bürgermeister appelliert an alle Drohnenpiloten: „Bitte verzichten Sie auf Flüge in der Nähe des Diebenturms. Die Störche brauchen dringend Ruhe, um ihren Nachwuchs großzuziehen. Wir wollen alle, dass sie uns erhalten bleiben!“

Wie im Vorjahr wird die Stadt Volkach die Fortschritte im Nest auf dem Diebenturm weiterhin dokumentieren und darüber informieren. Bürgermeister Bäuerlein dankt den Drohnenpiloten für ihr Verständnis und hofft, dass Bonnie & Clyde auch diesmal erfolgreich brüten können.