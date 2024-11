Drum herum – nicht oben drauf: Betrunken auf dem Kreisverkehr gelandet

MAINBERNHEIM – Unfall im Kreisverkehr: Alkohol und Drogen im Spiel

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:10 Uhr, prallte ein 20-jähriger Autofahrer auf der B8 in Mainbernheim in den Kreisverkehr. Vermutlich infolge eines Mischkonsums von Alkohol und Drogen bemerkte er den Kreisverkehr zu spät. Der junge Mann war von Michelfeld in Richtung Mainbernheim unterwegs, als er auf den Kreisverkehr auffuhr. Dabei wurde sein Fahrzeug so hochgeschleudert, dass es auf dem Hügel in der Mitte des Kreisverkehrs zum Stehen kam.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Darüber hinaus deuteten weitere Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin. Der Mann, der sich noch in der Probezeit befindet, musste sich einer Blutentnahme unterziehen, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.



