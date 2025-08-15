Dumm gelaufen: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht, geflüchtet, aber Kennzeichen verloren

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG – Ein 40-Jähriger hat im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag einen ganze Palette von Straftaten begangen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Unfallflucht in der Nacht zum Donnerstag

Gegen 02:10 Uhr begab sich am Donnerstag ein Verkehrsteilnehmer zur Obernburger Polizei und teilte eine mutmaßliche Unfallflucht mit. Der Mann konnte am Kreisverkehr kurz vor der Roland-Schwing-Brücke frische Unfallspuren und ein verlorenes Pkw-Kennzeichen feststellen. Eine Streife der Obernburger Polizei begab sich vor Ort und konnte in der Folge weitere Fahrzeugteile und auch Kratzer auf der dortigen Staatsstraße feststellen. Im Anschluss begaben sich die Beamten an die Halteradresse.

Halternachschau lässt zunächst Fragen offen

Bei der anschließenden Überprüfung konnte der zu den Kennzeichen zugelassene Pkw vor dem Wohnhaus festgestellt werden. Diese war jedoch völlig unbeschädigt. Die beiden Kennzeichen fehlten jedoch an dem Fahrzeug. Die Halterin konnte glaubhaft versichern, dass der Pkw seit 14:00 Uhr vor dem Haus abgestellt war und die Kennzeichen offenbar in diesem Zeitraum entwendet worden sind.

Spuren auf Asphalt führen zu Verursacherfahrzeug

Eine zweite Streife der Obernburger Polizei überprüfte in der Folge nochmals die Spuren auf dem Asphalt und folgte diesen bis an eine Adresse in Obernburg. Dort konnte letztendlich ein entsprechend beschädigtes Unfallfahrzeug festgestellt werden.

Der mutmaßliche Fahrer des Pkw konnte schlafend in der Wohnung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,2 Promille. In der Folge räumte der 40-Jährige auch ein, mit dem Auto gefahren zu sein.

Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Urkundenfälschung und dem Diebstahl der Kennzeichen ermittelt.