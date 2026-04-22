Dumm gelaufen: Beleidigung führt zu Drogenfund – Polizeikontrolle nach Mittelfinger endet mit Hausdurchsuchung
SCHWARZACH AM MAIN, OT SCHWARZENAU, LKR. KITZINGEN – Eine folgenschwere Beleidigung beging ein 43-Jähriger am Dienstagabend gegenüber einer Polizeistreife. Was als unbedachte Geste begann, endete für den Mann mit der Sicherstellung zahlreicher Drogen und verbotener Waffen.
Gegen 21:50 Uhr fiel der Fußgänger einer Streife der Kitzinger Polizei in der Mainstraße auf, als er den Beamten den ausgestreckten Mittelfinger zeigte. Die Polizisten hielten den Mann daraufhin an, um seine Personalien festzustellen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bereits eine geringe Menge Amphetamin sowie mehrere Messer und Feuerwerkskörper.
Umfangreiche Funde bei Wohnungsdurchsuchung
Aufgrund der aufgefundenen Gegenstände ordneten die Behörden eine Nachschau in der Wohnung des Mannes an. Dort stießen die Ermittler auf ein deutlich größeres Arsenal an illegalen Substanzen und Waffen. Sichergestellt wurden:
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Betäubungsmittel: Marihuana im hohen zweistelligen Grammbereich, Ecstasy sowie weiteres Amphetamin.
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Verbotene Waffen: Ein Schlagring und ein Elektroschocker wurden beschlagnahmt.
Gegen den 43-Jährigen wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz sowie wegen Beleidigung verantworten.
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