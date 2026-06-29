Dumm gelaufen: Exhibitionist in Bad Neustadt festgenommen – Zeugin filmt Vorfall
BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Samstagmittag entblößte sich ein Mann in der Saalstraße vor einer Frau und ihrem Kind. Dank einer couragierten Zeugin, die den Vorfall filmte, konnte die Polizei den Tatverdächtigen noch am selben Tag in seiner Wohnung festnehmen.
Hergang der Tat
Gegen 13:00 Uhr soll sich der 20-jährige Tatverdächtige in der Saalstraße vor einer 44-jährigen Frau und ihrer 7-jährigen Tochter in exhibitionistischer Weise präsentiert haben. Eine Zeugin beobachtete die Situation, handelte souverän und fertigte Videoaufnahmen von dem Geschehen an. Zudem verständigte sie umgehend die Polizei.
Ermittlungserfolg und Festnahme
Durch das vorliegende Videomaterial konnten die Beamten der Bad Neustädter Polizei den Tatverdächtigen – einen 20-jährigen Mann mit afghanischer Staatsbürgerschaft – schnell identifizieren. Er wurde noch am Samstag in seiner Wohnung festgenommen.
Strafrechtliche Konsequenzen
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen sowie wegen Beleidigung eingeleitet. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.
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