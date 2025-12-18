Dumm gelaufen: Fuß unter Pedal eingeklemmt und gegen mehrere Fahrzeuge gefahren – 50.000 Euro Schaden

WÜRZBURG / LENGEFLD – Glimpflich ging ein Verkehrsunfall aus, bei dem eine 75-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen mehrere Fahrzeuge stieß. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden von knapp 50.000 Euro.

Gegen 13:15 Uhr befuhr eine 75-jährige Deutsche mit ihrem Seat den Parkplatz des Supermarktes in der Industriestraße. Nach bisherigem Kenntnisstand touchierte die Frau zunächst einen Citroen und fuhr ohne anzuhalten weiter. Im weiteren Verlauf stieß sie gegen einen geparkten Kia und fuhr ebenfalls ohne zu bremsen weiter. Als die Frau schließlich mit einem entgegenkommenden Seat frontal zusammenstieß, kam das Fahrzeug der Unfallverursacherin zum Stehen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streife der Würzburger Polizei. Glücklicherweise wurden bei den Unfällen keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden an allen vier Fahrzeuge beläuft sich auf knapp 50.000 Euro.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geriet die Frau mit ihrem Fuß unter ein Pedal und konnte deshalb ihr Fahrzeug nicht bremsen.