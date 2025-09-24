Auto IU

Dumm gelaufen: Haft auf Nachfrage

WÜRZBURGEin 15-jähriger afghanischer Staatsangehöriger hat sich am Dienstagnachmittag am Hauptbahnhof in Würzburg unwissentlich selbst der Polizei gestellt. Der junge Mann, der eine offene Haftstrafe zu verbüßen hatte, erschien bei der Bundespolizei, um einen verlorenen Koffer zu melden.

Trotz intensiver Suche konnten die Bundespolizisten den jungen Mann bei der Suche nach seinem Koffer nicht unterstützen. Bei der routinemäßigen Personalienüberprüfung stellten die Beamten jedoch fest, dass der Jugendliche zur Festnahme ausgeschrieben war. Bereits im August hätte er eine zwölfmonatige Haftstrafe wegen Raubes antreten müssen.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 15-Jährige in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert, um seine Haftstrafe anzutreten.

24. September 2025Letztes Update 24. September 2025
