Dumm gelaufen: Handy am Steuer benutzt – größere Mengen Kokain und Marihuana bei Kontrolle aufgefunden

SAILAUF – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle hat am Freitagnachmittag zur Sicherstellung einer größeren Menge Betäubungsmittel geführt. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg hielten gegen 14:30 Uhr einen Kleintransporter an, weil dessen Fahrer während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzt hatte.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte zunächst fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Eine anschließende Durchsuchung der Ladefläche brachte rund ein Kilogramm Kokain sowie eine niedrige zweistellige Kilogrammmenge Marihuana zum Vorschein. Der 28-jährige Fahrer wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen, das Fahrzeug sowie das Rauschgift sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt die weiteren Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Drogen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft fort.