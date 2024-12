Dumm gelaufen: Ladendieb flüchtet und verliert Handy – Polizei kann Täter schnell ermitteln

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG – Nachdem ein 23-Jähriger am Montagnachmittag ein Paar Schuhe entwendete, flüchtete er aus dem Laden. Dabei verlor er sein Mobiltelefon. Als er dies später bemerkte, stellte er sich reumütig der Obernburger Polizei.

Gegen 15:45 Uhr löste in einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße der Alarm am Ausgangsbereich aus. Eine Mitarbeiterin wurde auf einen Mann aufmerksam, der zu diesem Zeitpunkt den Laden mit einer Einkaufstüte verlassen wollte. Nachdem sie den Unbekannten ansprach, ergriff dieser sofort die Flucht.

Der Dieb bemerkte dabei nicht, dass er beim Wegrennen sein Mobiltelefon verlor. Die aufmerksame Angestellte übergab das Handy im weiteren Verlauf einer Streife der Oberburger Polizei. Auf einem Zettel, der in der Schutzhülle des Geräts steckte, standen die Personalien des Tatverdächtigen.

Wenige Stunden später wurde der 23-Jährige in der Oberburger Dienststelle vorstellig und räumte den Diebstahl ein. Er gab an, das gestohlene Paar Schuhe auf der Flucht weggeworfen zu haben. Auffinden konnten die Beamten das Diebesgut jedoch nicht.

Sein Mobiltelefon hat der Mann zwar wieder erhalten, doch er muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten. Die Oberburger Polizei ermittelt wegen Diebstahls.