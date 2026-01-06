Dumm gelaufen: Mann stürzt mit entwendetem Fahrrad vor Polizeistreife
LOHR AM MAIN – Ein missglückter Ausflug mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad hat für einen 19-Jährigen am frühen Dienstagmorgen im Krankenhaus oder auf der Polizeidienststelle geendet. Gegen 04:00 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem ihr der junge Mann in der Bahnhofstraße aufgefallen war, da er offensichtlich berauscht in Schlangenlinien fuhr. Noch während die Beamten eintrafen, stürzte der Radfahrer vor ihren Augen zu Boden, blieb dabei jedoch glücklicherweise unverletzt. Ein Atemalkoholtest lieferte schnell die Erklärung für die unsichere Fahrweise: Der Wert lag bei rund 1,4 Promille.
Die Ermittlungen vor Ort ergaben zudem den dringenden Verdacht, dass der 19-jährige Deutsche das schwarze Damenrad kurz zuvor am Bahnhof entwendet hatte. Die Polizei unterband die Weiterfahrt sofort und stellte das Fahrrad sicher. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrraddiebstahls eingeleitet.
In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Lohr nach dem rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Hercules, Modell „A8 City“. Wer sein Fahrrad vermisst oder Angaben zum Eigentümer machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.
