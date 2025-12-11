Dumm gelaufen: Mann versucht Polizeibeamte zu bestehlen
BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Der Streifzug eines 49-jährigen Mannes, der am Dienstagabend durch die Innenstadt zog und Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendete, endete an einem Zivilfahrzeug der Polizei. Der Mann wurde festgenommen, und ein Strafverfahren wegen mehrfachen Diebstahls wurde eingeleitet.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr. Der 49-jährige Deutsche ging von Wagen zu Wagen, prüfte, ob diese abgeschlossen waren, und entwendete aus den unverschlossenen Fahrzeugen zurückgelassene Geldbeutel, Bargeld und Mobiltelefone.
Diebesglück hatte der Mann jedoch nicht, als er an einem in der Gartenstraße geparkten Zivilfahrzeug der Bad Neustädter Polizei im Begriff war, die Tür zu öffnen. Die beiden im Fahrzeug sitzenden Beamten traten daraufhin heraus und nahmen den Mann widerstandslos fest.
Bei dem Tatverdächtigen konnte Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro sichergestellt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!