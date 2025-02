Dumm gelaufen: Nötigung im Straßenverkehr – Fahrer gerät an Zivilstreife

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Ein 57-jähriger Autofahrer bedrängte und nötigte nach aktuellem Sachstand einen vor ihm fahrenden Pkw. In einer 30er-Zone hupte der Mann, überholte das Fahrzeug und bremste es aus. Anschließend stürmte er wutentbrannt auf die Insassen zu und schrie sie an – ohne zu ahnen, dass es sich um Zivilbeamte der Polizei handelte.

Am Montag gegen 13:30 Uhr ereignete sich der Vorfall in der Straße „An den Schanzen“. Der Fahrer eines SUV fuhr hupend hinter der zivilen Polizeistreife her, überholte das Fahrzeug, schnitt es und zwang die Beamten durch abruptes Bremsen zum Anhalten. Danach stieg er aus und lief schreiend auf die Polizisten zu. Erst als sich diese zu erkennen gaben, versuchte der Mann zu fliehen – jedoch erfolglos.

Während der Festnahme riss sich der 57-Jährige mehrfach los, schlug wiederholt seine Fahrzeugtür zu und traf dabei beinahe einen der Beamten. Nun wird gegen ihn unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff ermittelt.

Neben dem strafrechtlichen Verfahren wird sein Verhalten auch der Fahrerlaubnisbehörde gemeldet, um seine Eignung zum Führen eines Fahrzeugs zu überprüfen.