Dumm gelaufen: Solarmodul entwendet und schnell erwischt

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Im Laufe des Montags wurde in der Straße „Zur Rampe“ ein unverbautes Solarmodul vor einem Mehrfamilienhaus entwendet. Dank eines Zeugenhinweises konnte das Modul am Folgetag in einem Schrebergarten, etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt, sichergestellt werden. Die Polizei Hammelburg ermittelt nun gegen einen 50-jährigen Mann wegen Diebstahls.

Die Polizei bittet im Rahmen der weiteren Ermittlungen Zeugen, die den Tatverdächtigen beim Transport des Solarmoduls beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09732/906-0 zu melden.