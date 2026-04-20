Dumme Idee führt zu Sturz von Anhängerkupplung: 22-Jähriger in Schweinfurt lebensgefährlich verletzt
SCHWEINFURT – Am Sonntagabend hat sich im Industriegebiet nahe dem Wertstoffhof ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-jähriger Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, nachdem er während der Fahrt von der Anhängerkupplung eines Autos gestürzt war. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.
Gegen 18:00 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei über den Unfall im Bereich der Helsinkistraße und Oslostraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen befand sich dort eine Gruppe mehrerer Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache stellte sich der 22-Jährige auf die Anhängerkupplung eines Audi, um für eine kurze Strecke mitzufahren. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 19-jähriger Mann.
Sturz bei voller Fahrt
Während der Fahrt, die nach ersten Schätzungen mit einer Geschwindigkeit zwischen 20 und 40 km/h erfolgte, verlor der junge Mann den Halt und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde der Verunfallte umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.
Sachverständiger zur Unfallklärung herangezogen
Die Schweinfurter Polizei übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Um den exakten Hergang und die Verantwortlichkeiten zweifelsfrei zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines externen Sachverständigen an. Die Ermittlungen dauern an.
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