Dumme Jungs oder Frühkriminelle? – Erneuter Steinwurf von Fußgängerbrücke: Zwei 13-Jährige ermittelt

WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE – Nachdem am vergangenen Wochenende bereits ein bislang unbekannter Jugendlicher einen Stein von einer Fußgängerbrücke geworfen hatte, kam es am Samstag erneut zu einem ähnlichen Vorfall an derselben Stelle. Einsatzkräfte der Polizei konnten zwei Tatverdächtige noch vor Ort antreffen. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die weiteren Ermittlungen.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei über einen erneuten Steinwurf von der Fußgängerbrücke „Am Schwarzenberg“ in der Versbacher Straße informiert. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt waren kurze Zeit später vor Ort und trafen dort zwei 13-jährige Jungen an.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die beiden Jugendlichen einen mehr als drei Kilogramm schweren Stein vom Brückengeländer in Richtung eines 51-jährigen obdachlosen Mannes geworfen haben, der sich unterhalb der Brücke aufhielt. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Polizeibeamten kümmerten sich umgehend um den Betroffenen und verdeutlichten den beiden Jungen die erheblichen Gefahren und möglichen Folgen ihres Handelns. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die strafunmündigen Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem wird das zuständige Jugendamt über den Vorfall informiert.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Würzburg.